De uitzending van 23 november

Ongezonde levensstijl: wat wordt de aanpak?

De afspraken die in het Nationaal Preventieakkoord zijn gemaakt over de aanpak van overmatig alcoholgebruik en overgewicht gaan niet ver genoeg. Dat zeggen bronnen tegen de NOS na berichtgeving in NRC Next. Zij stellen dat de in het akkoord gestelde doelen niet worden gehaald met deze maatregelen.

Vandaag presenteert staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid het Nationaal Preventieakkoord. De afspraken zijn het resultaat van een half jaar onderhandelen tussen het kabinet, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.