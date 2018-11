Democratisch experiment mislukt: 'Vlaardingen is onbestuurbaar geworden'

Na de gemeenteraadsverkiezingen kwam oppositiepartij ONS.Vlaardingen in de raad, en daarmee ook in het college. De partij beloofde de burgers een stem te geven en de toon niet te matigen. Dat deden Thiel en Boers dan ook zeker niet.

"Ik zat in de raadszaal als wethouder met mijn collega's. En ik dacht: wat gebeurt hier?", vertelt wethouder Hoogendijk. Ook overlegden de twee niet met de andere fractieleden over wat ze van plan waren.

"Ze pleegden geen overleg over acties die werden ondernomen en moties die werden ingediend. Ga zo maar door", zegt Josette Hogewoning, raadslid van ONS.Vlaardingen. Zelfs een plan om een Bassie en Adriaan-pretpark te bouwen, was voor hen een verrassing.

Uiteindelijk was voor de partij de maat vol en werd het tweetal de fractie uit gezet. Zelf hebben ze geen spijt. "Als je tegen mensen ingaat, dan betekent dat haast op voorhand dat men niet blij met je is. Wij zijn tegen wethouders ingegaan, tegen partijen ingegaan. Tegen het college, de fractie en onze eigen wethouder. Dat heeft kwaad bloed gezet."

Want ergens tegenin gaan moet kunnen, als je daar goede argumenten voor hebt, vinden de twee. "Dat hebben we beloofd: als we kritisch op hen zouden zijn, zouden we dat ook laten merken. Waarom niet?"

Geen vernieuwing

Van de beloofde democratische vernieuwing komt ondertussen weinig terecht. De Vlaardingse politiek zou op een nieuwe manier gaan werken, met een raadsbreed akkoord, waarover de burgers zouden mogen meepraten. Het is allemaal niet gelukt. De partijen vechten elkaar de tent uit.

Vorige week trok oud-wethouder Hoekstra zijn conclusie. "Met deze manier van werken kan het college niet vertrouwen op een meerderheid van de raad", aldus Hoekstra. Hij diende zijn ontslag in.

Volgens hem gaan er twee dingen mis. Een: "de gemeenteraad zelf is niet constructief. Het idee was: we gaan raadsbreed samenwerken. Maar ze zijn vooral raadsbreed elkaar aan het tegenwerken. Als fractie werken ze elkaar tegen, maar ook het college."

Twee: "binnen een raadsprogramma zoals daar in Vlaardingen mee gewerkt wordt, heeft het college geen rol meer. Dat zijn een soort managers geworden, mogen geen eigenstandige opvattingen meer hebben. Als de raad dan niet bestuurt en het college ook niet, dan bestuurt er niemand."

Thiel en Boers gaan door onder een nieuwe naam. "We dachten aan ONS.twee." Want vertrekken, daar denken ze nog niet aan. "Je kan ons wel aan een tafeltje apart zetten, maar niet de klas uit sturen."