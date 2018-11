De uitzending van 22 november

Blok openbaart staatsgeheimen over strijdgroepen

De Nederlandse hulp aan Syrische opstandelingen was expliciet bedoeld voor de strijd, zo valt op te maken uit documenten die zijn opgevraagd door Nieuwsuur en Trouw. Dit staat in schril contrast met verklaringen van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer, waar hij stelde dat de hulp 'civiel van aard' was.

