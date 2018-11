'Gegoochel met cijfers geluidsoverlast rond Lelystad Airport'

Belevingsvlucht

Als Lelystad Airport in 2020 open gaat, zoals nu het plan is, moeten de vliegtuigen in ieder geval tot en met 2023 laag vliegen, totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Nu is er in het luchtruim op grotere hoogte geen ruimte.

Omwonenden in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Friesland maken zich zorgen over het toekomstige vliegtuiglawaai. Om hen te laten ervaren hoeveel of hoe weinig overlast ze zullen ondervinden, liet de minister een vliegtuig een belevingsvlucht uitvoeren. Het toestel, een Boeing 737-800 van Transavia, vloog gedurende 5 uur rondjes boven het gebied.

Naderhand bleek dat de verschillen tussen het gemeten en het berekende lawaai groot waren. De minister liet toen weten dat ze zou laten uitzoeken wat de oorzaak van het verschil was.