De uitzending van 20 november

Pensioenakkoord binnen handbereik?

Werkgevers en vakbonden hervatten vanavond de gesprekken over het pensioenstelsel. Premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zullen ook weer aanschuiven, zo is de verwachting. Het is de zoveelste sessie in een lange reeks van onderhandelingen over de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Dat nieuwe stelsel moet voordelen opleveren voor jongere generaties. Want door de vergrijzing raken pensioenfondsen in de problemen. Ze moeten veel pensioenen uitkeren en ontvangen minder premie-inkomsten dan vroeger. Tegelijk moeten zij buffers of reserves opbouwen om latere pensioenen te kunnen betalen. Naar verluidt gaat ook de AOW-leeftijd minder snel omhoog dan door het kabinet was vastgelegd. Nieuwsuur is vanavond bij het overleg en komt met het laatste nieuws.