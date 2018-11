Wie doet de deur dicht in het MC Slotervaart?

Merie de Bruin (52) werkt al twaalf jaar in het winkeltje in het ziekenhuis, waar ze onder andere koffie en broodjes verkoopt. "Ik was een luisterend oor voor de patiënten en ik ken alle artsen van gezicht. Slotervaart is echt een Amsterdams ziekenhuis, er wordt heel veel geouwehoerd."

Nu is het er spookachtig, zegt ze. "Het halve ziekenhuis is leeggehaald. De afdelingen zijn leeg en donker." Ze vindt het een moeilijke tijd om te werken. "De sfeer is geladen. Al is het ook fijn om iedereen nog even te zien. Er is een groot gevoel van saamhorigheid."

Merie maakt zich zorgen over haar toekomst. "Ik ben de jongste niet meer en in mijn vak is het moeilijker om een nieuwe baan te vinden. Ik zie er heel erg tegenop om weer te solliciteren. Het voelt als een zware gedachte. Ik kan het nog niet afsluiten."