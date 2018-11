De uitzending van 19 november

Afscheid van het Slotervaart

Het is over en uit voor het MC Slotervaart. De curatoren hebben geconcludeerd dat een doorstart niet mogelijk is. Dat betekent dat het ziekenhuis en alle poliklinieken moeten sluiten. Terwijl de onderhandelingen over een gedeeltelijke doorstart van het ziekenhuis nog liepen, was in het restaurant van het ziekenhuis een banenmarkt gaande voor de 1100 medewerkers die 7 december definitief hun baan kwijtraken.

In Nieuwsuur vanavond een portret van drie van hen: verpleegkundige Haaike, van de oncologie-afdeling, moet middenin de chaos al haar patiënten overdragen aan andere ziekenhuizen. En Henk, een blinde telefonist die "bij het meubilair hoort". Hij krijgt juist deze dagen veel bezorgde telefoontjes van patiënten die zich afvragen of hun afspraken nog doorgaan. En Merie, zij staat al sinds jaar en dag in het winkeltje van het ziekenhuis. Waar moet zij straks werken?