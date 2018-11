De uitzending van 18 november

'Positivo' Steven Pinker waarschuwt voor populisten

"We leven langer, er sterven minder mensen door oorlog, er is minder misdaad, meer gelijkheid, minder armoede, minder analfabetisme en er zijn meer kansen", zegt psycholoog Steven Pinker. In zijn boek Pleidooi voor de Verlichting onderbouwt Pinker dat met 75 grafieken.

Maar de stroming die de wetenschappelijke benadering ondersteunt, de Verlichting, staat volgens Pinker onder druk. "Die idealen worden van links en rechts aangevallen, vooral door de opkomst van het populisme in de VS en Oost-Europa."

Hoe staan we er in Nederland voor, als we kijken naar de data? Gaat het hier ook beter ten opzichte van een tijd geleden? We vragen het econoom Mathijs Bouman vanavond in de studio.