De uitzending van 17 november

Intocht Sinterklaas

Vandaag is de landelijke intocht van Sinterklaas. Hij kwam rond 12:00 uur aan in Zaanstad, dit verliep zonder grote problemen. Bij een aantal lokale intochten is het wel onrustig geweest. De politie moest daar tussen groepen demonstranten komen. Vanavond een verslag vanuit Zaanstad.

In de studio spreken we hoogleraar publieksfilosofie Marli Huier. In het debat rondom Zwarte Piet lopen de gemoederen nog steeds hoog op. Kunnen we het Sinterklaasfeest nog op een normale manier vieren? Volgens Huier is het "een gesprek tussen doven."