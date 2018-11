Meer burgerdoden door geallieerde bommen op Rotterdam dan gedacht

Bij geallieerde bombardementen op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel meer burgerdoden gevallen dan gedacht. Meer dan duizend mensen kwamen om het leven. Dat blijkt uit onderzoek van schrijver Jac. Baart en historicus Lennart van Oudheusden.

Dat Britse en Amerikaanse bommenwerpers tienduizenden bommen hebben afgeworpen boven Rotterdam is bekend. Doelwit waren scheepswerven, havens en de olieopslag, maar vaak troffen de bommen, onbedoeld, ook burgerdoelen.

Nooit eerder waren al die geallieerde bombardementen in kaart gebracht. Dat is nu gebeurd en allemaal vastgelegd in het boek Target Rotterdam. Het moet het verhaal van de luchtoorlog boven Rotterdam compleet maken.