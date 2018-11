De uitzending van 16 november

'Terminator' Theresa May blijft volhouden

De Britse premier Theresa May blijft stug doorploeteren. Aan alle kanten wordt het haar moeilijk gemaakt, maar May houdt vol. Ze verdedigde gisteren opnieuw haar brexit-deal met de EU, partijopstand of niet. Ze vindt het bereikte akkoord nog steeds de beste optie, al vertrokken er twee ministers op rij die de deal door het parlement moesten loodsen. En het is niet de eerste keer dat ze een politieke crisis overleeft. Wie is 'Terminator' May?