De uitzending van 14 november

Grote zorgen over politie en justitie: de rechters

De Nederlandse rechtsstaat verkeert in zwaar weer, blijkt uit gesprekken met verschillende betrokkenen. De politie, het Openbaar Ministerie en de rechters kampen met grote problemen. Nieuwsuur zet deze week de crisis in de keten uiteen in een drieluik. Eerder gingen we al in op de Nationale Politie en het OM, vanavond op de rechters.

Daar is onder meer de hoge werkdruk een van de problemen. Vorige week trok een groep rechters aan de bel en stuurde een brandbrief naar de Tweede Kamer. Ze zijn uiterst bezorgd over de omstandigheden waaronder ze moeten werken en spraken onder meer over structurele overbelasting. Dat werkt volgens hen fouten in de hand.