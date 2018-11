Slechts twintig veroordelingen zware criminaliteit per jaar

Daarnaast is de werksfeer op het OM al langer een probleem. Zo stapte de volledige top van het parket Zeeland-West-Brabant vorige maand op. Volgens het officiële persbericht was dat vrijwillig, maar interne bronnen spreken van een gedwongen vertrek na klachten van het personeel.

Het is hoe dan ook een gevolg van het onderzoek dat eerder dit jaar werd ingesteld naar de werksfeer op het parket, waar al langer gesproken wordt van een 'verziekte werksfeer'. Hoofdofficier van justitie Charles van der Voort en zijn plaatsvervanger Yolanda de Groot en directeur bedrijfsvoering Ruud Bloembergen moesten vervolgens het veld ruimen.

Nathalie van Waterschoot, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NvvR) die opkomt voor rechters en officieren van justitie, volgt de berichten met aanhoudende zorgen. "Deze onrust draagt er niet aan bij dat officieren rustig hun werk kunnen doen. En er is juist meer rust nodig."

Collectieve burn-out

Want de werkdruk is volgens Van Waterschoot al hoog genoeg. "Bij de officieren is de nood hoog. Er is veel overwerk, er wordt veel gewerkt in de avonduren en in de weekenden. Mensen raken overspannen en vallen uit. We maken ons zorgen, want we willen geen collectieve burn-out."

De officieren hebben het gevoel onder druk te staan, zegt Van Waterschoot. "Er zijn aanhoudende bezuinigingen, de zaken worden complexer, er zijn veel cyberkwesties die een hoop tijd en onderzoek in beslag nemen. Dat is uiteindelijk het belangrijkste: de druk die officieren voelen in hun dagelijkse werk."