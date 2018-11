De uitzending van 13 november

Grote zorgen over politie en justitie: het OM

De Nederlandse rechtsstaat verkeert in zwaar weer, blijkt uit gesprekken met verschillende betrokkenen. De politie, het Openbaar Ministerie en de rechters kampen met grote problemen. Nieuwsuur zet deze week de crisis in de keten uiteen in een drieluik. Gisteren gingen we in op de Nationale Politie, vanavond op het OM.

Daar spelen onder meer problemen op de werkvloer. Er zijn integriteitskwesties en er wordt gesproken over een verziekte werksfeer. En dan is er nog de hoge werkdruk. Volgens Nathalie van Waterschoot van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is het de afgelopen jaren verergerd.

"Bij de officieren is de nood hoog. Er is veel overwerk, er wordt veel gewerkt in de avonduren en in de weekenden. Mensen raken daardoor overspannen en vallen uit. We maken ons zorgen, want we willen geen collectieve burn-out", zegt Van Waterschoot.