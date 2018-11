De uitzending van 12 november

Wat is de cyberstrategie van Defensie?

Het ministerie van Defensie presenteert vandaag de 'Defensie Cyber Strategie 2018'. Nieuwsuur is in het hart van het Defensie Cyber Commando in Den Haag, een aparte militaire eenheid. Wat is het mandaat van deze eenheid, wat kunnen ze doen en welke cyberwapens heeft Nederland? Te gast is de minister van Defensie, Ank Bijleveld.