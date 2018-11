Zorgen over bijzonder coulisselandschap: 'Het wordt een grote graswoestijn'

Grondeigenaren mogen niet zomaar een bomenrij of houtwal kappen. Ze hebben daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. Maar volgens Souwerbren wordt er amper gehandhaafd. "Gemeenten moeten het landschap in hun beleid beschermen en zouden moeten stimuleren dat we het weer herstellen."

Wethouder Paul Hofman (GroenLinks) van Bronckhorst, een van de grootste gemeenten in de Achterhoek, erkent dat er weinig handhaving is. "Van de meeste elementen, zoals houtwallen, hebben we nu geen weet omdat ze op privé- of agrarische grond staan. Dan kunnen we dus ook niet handhavend optreden."

Hij benadrukt dat de gemeente het probleem nu serieus neemt. "We zien dat het landschap onder druk staat en zijn bezig om alle landschapselementen in kaart te brengen. Over de bescherming ervan moeten we afspraken maken met particulieren en agrariërs. Op de elementen die er nog zijn, moeten we zuinig zijn."