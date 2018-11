Medische staf Slotervaart staat positief tegenover overnameplannen

Op verzoek van de curatoren is de medische staf gevraagd te oordelen over de overnameplannen van het Cardiologie Centrum Nederland (CCN) voor het failliete MC Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam. Hun oordeel is positief. In een brief laten de medisch specialisten weten "met enthousiasme akkoord te geven voor het verder uitwerken van de plannen".

In de overnameplannen van CCN gaat het om een afgeslankt ziekenhuis waarbij zoveel mogelijk ziekenhuisfuncties overeind blijven, maar zonder spoedeisende hulp en IC.

Kruising

Als de overname doorgaat, zal het een kruising worden tussen een polikliniek en een klein ziekenhuis waarbij meer samengewerkt moet worden met andere ziekenhuizen. Zorgondernemer Loek Winter zal geen enkele rol spelen bij de doorstart.

De komende dagen moet CCN - dat ook een van de partijen is die de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland willen overnemen - de plannen verder uitwerken en moet duidelijk worden of er inderdaad een doorstart komt.