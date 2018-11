De uitzending van 10 november

Eerste Wereldoorlog lijkt in Nederland vergeten

Wat overal de 'Grote Oorlog' heet, lijkt in Nederland wel een vergeten oorlog. Terwijl bijvoorbeeld vlak over de grens, in het Belgische Ieper, iedereen zich voorbereidt op de grote herdenking van het moment van de wapenstilstand, morgen, 11 november, om 11 minuten over 11. Waar komt dat contrast tussen Nederland en Belgiƫ, tussen een land in de oorlog en een land net erbuiten, vandaan?

Te gast is Guido van Hengel, historicus en samensteller van de Eerste Wereldoorlog-krant. "Nederland was in 1914-1918 neutraal, dat spreekt niet tot de verbeelding. Toch moet Nederland WOI echt beter leren kennen."