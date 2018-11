OM: rechter moet helderheid brengen in euthanasiezaak

Een historische dag voor de praktijk van het zelfgekozen levenseinde: voor het eerst sinds de euthanasiewet in 2002 in werking trad, gaat justitie een arts vervolgen.

"Dit soort besluiten worden natuurlijk niet doorsnee genomen. Ze komen weinig voor en er gaat een grote inhoudelijke juridische worsteling aan vooraf", Dat zegt procureur-generaal Rinus Otte. Hij is verantwoordelijk voor dit thema binnen de top van het Openbaar Ministerie.

Deze zaak moet voorgelegd worden aan de rechter, vindt het OM. Otte: "In welke mate gelden hier de zorgvuldigheidseisen waar al zo lang over gediscussieerd wordt? Dat is tot nu toe niet helder."

In deze zaak gaat het om een specialist ouderengeneeskunde die een 74-jarige demente vrouw hielp te sterven. Het OM verwijt de betrokken specialist ouderengeneeskunde dat zij, ondanks onduidelijkheid in de wilsverklaring, toch de euthanasie heeft uitgevoerd.

Wat gebeurde er ook alweer in deze zaak? We leggen het uit in deze animatie.