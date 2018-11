De uitzending van 9 november

Biografie over culinair journalist Johannes van Dam

Hij noemde zichzelf de beste culinair journalist van Nederland: de in 2013 overleden Johannes van Dam. In zijn wekelijkse rubriek 'Proefwerk' voor Het Parool schreef hij recensies over talloze Amsterdamse eetgelegenheden. Van Dam was geliefd en gevreesd.

Zijn rubriek werd graag gelezen, omdat hij vlijmscherp en zonder blad voor de mond schreef over zijn eetervaringen. Hierdoor kon Van Dam restaurants maken of breken. Vandaag verschijnt, vijf jaar na zijn dood, de biografie over Van Dam.