Bodems Nederlandse rivieren slijten steeds verder weg

Nieuwe problemen

Marleen Buitendijk van BLN-Schuttevaer, de branchevereniging van de binnenvaart, vindt het plan in de basis goed. Zij steunt het idee dat problemen in zijn geheel moeten worden bekeken. "Want tot nu toe is er sprake geweest van een 'verzuilde aanpak' en dat heeft niet voor iedereen goed uitgepakt", zegt ze.

Al is ze blij met de integrale aanpak van het WNF, ze heeft ook kritiek. "De bodemerosie bindt ons, maar bijvoorbeeld de aanleg van nevengeulen kunnen voor de scheepvaart ook weer nieuwe problemen opleveren, zoals zandbanken waar moeilijk omheen te varen is."

"De kunst is dat we in de toekomst alleen nog maar gaan kijken naar maatregelen die meerdere doelen dienen en die invloed hebben op het hele riviersysteem", zegt Buitendijk.

Deltaplan

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft ook een programma voor de rivieren. Het Deltaplan 'Integraal riviermanagement' richt zich op ruimte voor waterveiligheid, aandacht voor scheepvaart, natuur en zoetwatervoorziening én de aanpak van bodemerosie. Daarvoor is een bedrag van 375 miljoen euro beschikbaar.