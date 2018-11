Preppen voor een noodsituatie: 'Dat doen we in Nederland veel te weinig'

Flessen water, een radio, lucifers en voedsel dat lang houdbaar is. Misschien heb je deze items wel in huis, maar waarschijnlijk niet met het idee dat deze van pas kunnen komen in een noodsituatie. Nederlanders zijn vaak slecht voorbereid op een eventuele crisis. Zou de overheid daar actief campagne op moeten voeren?

Het Rode Kruis vindt van wel. "Mensen denken nu vaak: zoiets gaat hier toch niet gebeuren. Maar een groot deel van Nederland kan bijvoorbeeld overstromen", zegt woordvoerder Belinda van der Graag. "Als je dan vast komt te zitten in je huis zonder water of stroom, is het fijn als je de juiste spullen hebt."

En nu is dat volgens haar vaak niet het geval. "Mensen hebben dan wel kaarsen in huis, maar geen lucifers. En dan staat er wel een pak pasta in de kast, maar hoe ga je dat bereiden zonder water of stroom? Mensen voelen nu niet de acute noodzaak om dat soort dingen goed te regelen."