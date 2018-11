De uitzending van 7 november

Advies Onderwijsraad: leid leraren anders op

Het lerarentekort wordt steeds nijpender, daarom vroeg de Tweede Kamer de Onderwijsraad om advies. Dat kwam er vandaag: volgens de raad moet de hele manier van het opleiden van docenten op de schop. Zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs en het mbo.

Zo wil de Onderwijsraad dat in de toekomst leraren makkelijker kunnen overstappen van het basisonderwijs naar de middelbare school of andersom. Ook zouden leraren zich niet moeten beperken in het geven van slechts één vak. Dat moet het voor leraren makkelijker maken om zich te ontwikkelen en te variëren binnen zijn of haar loopbaan.

Wat vinden leraren van dit advies? In de studio zitten vanavond Jan van de Ven, docent basisonderwijs, en Ton van Haperen, leraar en columnist.