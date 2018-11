Kernenergie is in politiek Den Haag terug van weggeweest

Het was VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff die gisteren in Nieuwsuur de discussie opengooide: "Om de klimaatdoelen te halen, moeten er zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales gebouwd worden in Nederland." Zonder deze vorm van CO2-vrije energieopwekking gaan we de klimaatdoelen van Parijs niet halen, zei Dijkhoff.

Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat inmiddels ook zo. Naast VVD, zijn ook PVV, CDA en Forum voor Democratie voor kernenergie. De SGP vindt dat erover gesproken moet worden en de SP wijst kernenergie ook niet bij voorbaat af, maar wacht op serieuze voorstellen.

De voorstanders vinden dat Nederland het zich niet kan veroorloven om kernenergie af te wijzen. Maar ze wijzen ook op de nadelen, zoals kernafval en het feit dat de bouw van een centrale lang duurt en het een dure energiebron is.