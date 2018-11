De uitzending van 6 november

Lang was het stil, nu spreekt Den Haag weer over kernenergie

Het was VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff die gisteren in Nieuwsuur de discussie opengooide: "Om de klimaatdoelen te halen, moeten er zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales gebouwd worden in Nederland." Zonder deze vorm van CO2-vrije energieopwekking gaan we de klimaatdoelen van Parijs niet halen, zei Dijkhoff. "Dus wat mij betreft gaan we snel beginnen."

In Den Haag is vooral binnen de coalitie met enig ongeloof gereageerd. Want hoewel er een Kamermeerderheid bestaat, van VVD, CDA, PVV, SGP en FvD, is de weg voor kernenergie nog lang niet vrij: coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen er niks van weten. Hoe zijn de reactie vandaag in Den Haag?