De uitzending van 5 november

Lost Stieg Larsson de moord op Olof Palme op?

Het is de meest onderzochte en nog steeds onopgeloste moord op een premier: de moord op de Zweedse Olof Palme in 1986. Het socialistische boegbeeld werd in Stockholm op straat neergeschoten. Ruim tienduizend mensen werden inmiddels verhoord, 130 'daders' hebben zich spontaan gemeld, en het dossier beslaat maar liefst 250 strekkende meter.

In Nieuwsuur vanavond een excllusief interview met de schrijver van een roman over de moord, journalist Jan Stocklassa. Hij reconstrueerde de liquidatie en maakte daarvoor gebruik van het onderzoekswerk van 'Millennium'-auteur Stieg Larsson. In zijn boek komt hij met nieuwe aanwijzingen.