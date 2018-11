De uitzending van 4 november

Vrouwen en de strijd om de Amerikaanse kiezer

Zelden hebben de tussentijdse verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zoveel aandacht getrokken. In het zwaar gepolariseerde Amerika wordt een ware campagne-veldslag gevoerd. Aanstaande dinsdag is het verkiezingsdag.

Vrouwen spelen een belangrijke rol in die verkiezingen. We spreken een kandidate uit Pennsylvania in haar strijd om een zetel in het Amerikaanse congres.