Ook CDA stelt, met mate, grenzen aan opening Lelystad Airport in 2020

Het CDA is daarmee de derde coalitiepartij die kanttekeningen plaatst bij het voornemen van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen om Lelystad Airport in 2020 te laten starten. Eerder had de ChristenUnie zich hard gemaakt voor het verschuiven van de opening van 2019 naar 2020, vanwege de vele vragen over de milieu-effecten. En ook D66 had kritiek.

Wel moet gezegd dat de resolutie van het CDA-congres nagenoeg exact overeenstemt met het huidige plan van Van Nieuwenhuizen. De toegevoegde waarde zit hem erin dat de minister er, wat het CDA betreft, niet meer aan kan tornen.

Betekent dat dat de luchthaven in 2020 open kan? Niet als het aan Gedeputeerde Josan Meijers (PvdA) van de provincie Gelderland ligt. Zij wil meer garanties van het Rijk dat de vliegtuigen op termijn niet toch laag blijven vliegen. "We willen nu eerst harde garanties, we willen oplossingen zien, en dan pas kan Lelystad Airport open."