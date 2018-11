De uitzending van 3 november

Lelystad Airport wil in 2020 open, maar hoe reëel is dat?

Het vliegveld bij Lelystad wordt afgebouwd en is in principe klaar op 1 april 2019. Alle betrokkenen gaan ervan uit dat het vliegveld, zoals eerder gepland, open gaat in 2020.

Maar hoe reëel is dat? Want de geluidsoverlast lijkt toch veel groter dan eerder werd aangenomen. Het verzet, met name van provincies in het oosten van het land, is groot. Dat komt door de zogenoemde laagvliegroutes, die meer geluidshinder lijken geven. Welke maatregelen zijn nog mogelijk? En komen die op tijd met het oog op de geplande openingsdatum?