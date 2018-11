Weer een Nederlandse grand prix in 2020?

In Zandvoort dromen ze er al van: de Formule 1 in 2020. De eigenaar van het historische circuit in de duinen ziet het helemaal voor zich. Maar volgens het circuit van Assen is het nog helemaal geen uitgemaakte zaak en zijn ook zij nog serieus in de race.

Hoe zit dat precies? We spreken erover in de studio met Louis Dekker, Formule 1 specialist van de NOS, Bekijk het gesprek hieronder: