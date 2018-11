De uitzending van 2 november

Tussentijdse verkiezingen: Verenigde Staten niet langer verenigd

Het is een verkiezingscampagne met een intensiteit die je normaal alleen bij presidentsverkiezingen ziet. De Amerikaanse president Donald Trump reist het hele land af voor zijn inmiddels beroemde campagnebijeenkomsten. Zelf staat hij niet op het stembiljet, maar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten gaan meer dan ooit over de president.

Nieuwsuur-verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal is bij een workshop van de groep Better Angels die Docraten en Republikeinen samenbrengt in een poging de polarisatie te lijf te gaan. Ook een gesprek met Jonathan Haidt, een sociaal-psycholoog aan NYU die gespecialiseerd is in politieke polarisatie. "We hebben niet bepaald een president die de boel probeert te kalmeren."