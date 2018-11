De uitzending van 1 november

De Jonge te gast over personeelstekorten zorg

In de zorg is een groot tekort aan arbeidskrachten en dat tekort dreigt steeds verder op te lopen. Als er niets verandert, komen we over een paar jaar 100.000 tot 125.000 mensen tekort. Daarom start vandaag een campagne om mensen over te halen om in de zorg te komen werken.

Maar alleen meer mensen lost het probleem niet op, stelt het ministerie van VWS in het actieplan 'Werken in de zorg'. Het werk moet ook anders georganiseerd worden. Ook aan de stijgende werkdruk en het toenemende ziekteverzuim moet iets worden gedaan. We spreken er vanavond over met minister Hugo de Jonge, hij is te gast.