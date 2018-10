Queen-film krijgt wisselende kritieken, 'maar muziek blijft uitstekend'

Fans hebben er lang op gewacht, maar hij is er dan eindelijk. De film Bohemian Rhapsody over de legendarische band Queen en de flamboyante frontman Freddie Mercury. De kritieken zijn wisselend, maar over één ding is iedereen het eens: de muziek en de optredens van Mercury blijven overweldigend.

Radio-dj Erik de Zwart vindt het niet gek dat de muziek nog populair is. "Het zijn gewoon uitstekende liedjes. Ze zitten goed in elkaar, de arrangementen kloppen. Het is ook grappig, iedereen denkt altijd dat Mercury al die liedjes schreef. Dat is niet waar: ze deden het alle vier."