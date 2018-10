De uitzending van 31 oktober

Film over Queen in de Nederlandse bioscopen

Bohemian Rhapsody, de langverwachte film over de legendarische band Queen, draait vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen. De film vertelt het verhaal over de talloze hits, de wereldwijde roem, de onderlinge conflicten en het bewogen leven van de flamboyante frontman Freddie Mercury, die in 1991 overleed aan de gevolgen van aids.