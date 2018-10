'Zilveren Kruis heeft Slotervaart steeds ruimte gegeven, ergens houdt het op'

Zorgeconoom Marcel Canoy zei vorige week in Nieuwsuur dat het te makkelijk is om naar de zorgverzekeraars te wijzen. "Die hebben een taak en dat is niet om de verliezen van zorgaanbieders bij te plussen. Als je minder patiƫnten hebt en duur personeel, dan is dat niet de schuld van de zorgverzekeraar."

Op dit moment bevinden ook andere ziekenhuizen zich in de gevarenzone. "Het is niet te hopen dat die ook omvallen. Ik hoop dat dit een wake-up call is voor ziekenhuizen in zwaar weer: je kan dus echt failliet gaan. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten elkaar nog eens goed in de ogen kijken."