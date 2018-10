De uitzending van 30 oktober

Proces verdachten aanslag Tadzjikistan achter gesloten deuren

Drie maanden na de aanslag waarbij vier fietsers om het leven kwamen, is in Tadzjikistan het proces tegen de verdachten gaande. In totaal zouden zeventien jongens voor de rechter staan. Een van hen is de hoofdverdachte: de enige van de vijf uitvoerders van de aanval die nog in leven is.

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp bezocht Tadzjikistan. Wat is de stand van zaken? Vanavond in Nieuwsuur een reconstructie.