De uitzending van 29 oktober

Wat gaat er gebeuren met de kinderen van IS?

Veel IS-strijders in het voormalige kalifaat zijn gesneuveld, zitten ondergedoken of wachten hun straf af. Maar hoe zit het met hun kinderen, bijvoorbeeld als zij hun wortels in Nederland hebben?

De Belgische VRT-verslaggever Rudi Vranckx is in een Koerdisch gevangenenkamp in Syriƫ, waar hij op bezoek gaat bij Belgische vrouwen van IS-strijders en hun kinderen. Wat voor toekomst willen deze vrouwen voor hun kinderen?

In de studio praten we met hoogleraar kindpsychologie Gerrit Loots overpsychische gevolgen voor deze kinderen.