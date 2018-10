De uitzending van 28 oktober

Een afbetaald huis, maar wel geld tekort: wat doe je dan?

Rijk, maar toch een lege bankrekening. Het klinkt tegenstrijdig, maar dat is wel de realiteit voor veel oudere Nederlanders. Hun geld zit vast in stenen: een afbetaald huis. En dat terwijl AOW of pensioen tekort schieten. Niet iedereen kan dan bij zijn bank terecht. Commerciƫle partijen springen in het gat, maar daar is geen controle op.

In de studio zit onze econoom Mathijs Bouman.