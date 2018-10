De uitzending van 27 oktober

Asielzoekers Bladel op doorreis naar Engeland

De asielzoekers die gisteren werden aangetroffen in een tentenkamp in een bos in Bladel, komen uit Irak. Volgens de politie zijn ze vermoedelijk op doorreis naar Engeland. De groep van 38 migranten werd gisteren na een tip ontdekt in het bos langs de A67.

De migranten, onder wie een aantal kinderen, werden opgevangen in het asielzoekerscentrum in Budel en medisch onderzocht. Vanmorgen zijn de migranten vertrokken uit het azc, omdat ze geen asiel willen aanvragen in Nederland.