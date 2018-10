Hoe run je anno 2018 een ziekenhuis?

Volgens de Reij is het verbod op winst maken het grote probleem. "Wij mogen max 1 of 2 procent marge maken. Dat is genoeg om een ziekenhuis mee te runnen, maar echt onvoldoende om te innoveren. Dat is een van de redenen waarom de gevraagde transitie zo traag gaat. Er is geen geld voor innovatie."

Zijn ziekenhuis in Amersfoort is een klein ziekenhuis, zonder schaalvoordeel. "Elk ziekenhuis moet een elektronisch patiëntendossier aanschaffen. Dat is voor een groot ziekenhuis veel makkelijker te betalen. Ook bieden wij bijvoorbeeld 1-persoonskamers, maar dat kost natuurlijk meer geld. En we hebben geen budget voor marketing."

De regels

Is het voor een particuliere investeerder dan nog wel interessant, investeren in een ziekenhuis? "Er zijn in het buitenland voorbeelden dat het kan", zegt Leerink. "In Nederland is het moeilijk: de controle door de overheid, door zorgverzekeraars. Je hebt in Nederland ziekenhuizen die al jaren goede resultaten halen, het kan wel, maar de meeste investeerders onderschatten dat."

"Ook hebben we zo'n zestig instanties die toezicht op ons houden. Daar kan van alles misgaan, als je dat niet heel goed in de gaten houdt."

Voor de politiek heeft hij wel een boodschap. "De politiek straalt weleens uit dat het management van ziekenhuizen overbodig is of incapabel. Dat is niet zo. Een ziekenhuis kun je niet alleen runnen met artsen en verpleegkundigen. We hebben ook goeie bestuurders en managers nodig. Dus laten we niet voortdurend de regels veranderen."