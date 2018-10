De uitzending van 26 oktober

Kernenergie is de olifant in de kamer

Kunnen we om kernenergie heen als we de opwarming tot 1,5 graad Celsius willen beperken? Volgens het VN-klimaatrapport (IPCC), dat deze maand verscheen, kan kernenergie een zeer belangrijke rol spelen om dit doel te bereiken. Zij gaan in de meeste scenario's uit van een uitbreiding van kernenergie.

Toch is dit onderdeel van het klimaatrapport voor velen even slikken. In politiek Nederland is het relatief stil rondom kernenergie. De Delftse reactorhoogleraar Jan Leen Kloosterman noemt kernenergie 'de olifant in de kamer.' We zullen het hard nodig hebben, denkt hij, maar liever brandt niemand zijn vingers er aan.