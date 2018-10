De uitzending van 25 oktober

Waarom gaan ziekenhuizen failliet?

De in financiële nood verkerende IJsselmeerziekenhuizen zijn door de rechtbank failliet verklaard. Het gaat om de ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Urk en Dronten en een verloskundigenpraktijk. De reden: stijgende personeelskosten en tegenvallende inkomsten. Wat er met de ongeveer 200 patiënten gebeurt nu de ziekenhuizen failliet zijn verklaard, is niet duidelijk. Wel zou er een serieuze overnamekandidaat zijn voor de ziekenhuizen. Wat is er aan de hand in zorgland? En is het erg dat ziekenhuizen sluiten?