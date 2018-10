De uitzending van 24 oktober

SS'er Rauter wilde zijn terreur in Nederland wel 'sauber' houden

Biograaf Theo Gerritse promoveert vandaag met het lijvige Rauter: Himmlers vuist in Nederland, over de hoogste SS'er in Nederland, Hanns Albin Rauter. Het beeld rijst op van een rechtlijnige geweldenaar met een pervers gevoel van eer, waarmee een smerige oorlog ook sauber kon worden gevoerd. Iemand die zichzelf zag als een koene ridder, die gedwongen was steeds harder op te treden tegen de erfvijanden van Duitsland.