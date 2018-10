De uitzending van 23 oktober

Erdogan: moord op Khashoggi was gepland

Jamal Khashoggi werd vermoord op een barbaarse manier, zegt de Turkse president Erdogan. Hij eist volledige opening van zaken van Saudi-Arabië en gepaste bestraffing van de daders. Die moeten volgens hem worden berecht in Istanbul, de plaats van het misdrijf. Turkije wil het moordonderzoek in eigen hand nemen.

Erdogan sprak vandaag kaderleden van zijn partij toe over de zaak-Khashoggi. Volgens hem werd het plan voor de moord op de Saudische journalist al gemaakt op 28 september, na een eerste bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. In de toespraak schetste Erdogan wat er in de dagen daarna gebeurd is.

Saudi-Arabië sprak twee weken lang tegen dat Khashoggi was omgekomen in het consulaat, maar kwam daar afgelopen weekend van terug. Hij zou zijn omgekomen bij een gevecht met mensen in het consulaat. Voor de zaak zijn in Saudi-Arabië achttien mensen opgepakt.