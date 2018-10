De uitzending van 22 oktober

Toekomst akkoord kledingfabrieken Bangladesh onzeker

Na de ramp in Rana Plaza in Bangladesh, waarbij vijf jaar geleden meer dan 1100 textielbewerkers omkwamen, moest het anders. Het Bangladesh-akkoord werd in het leven geroepen om de veiligheid in kledingfabrieken te vergroten. Meer dan 200 kledingmerken en vakbonden hebben hun handtekening eronder gezet.

Door inspecties in de fabrieken en strengere veiligheidseisen is de situatie sterk verbeterd. Maar aan die ontwikkeling dreigt nu een einde te komen. Door een besluit van het hooggerechtshof in Bangladesh dreigt er nu een streep door het akkoord te gaan. Joris Oldenziel, adjunct-directeur van het Bangladesh-akkoord, maakt zich zorgen. Hij zit vanavond in de studio.