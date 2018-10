Herinneringen aan Wim Kok

Oud-premier Wim Kok is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijd ziek. Kok gaf als minister-president van 1994-2002 leiding aan de twee paarse kabinetten van PvdA, VVD en D66. Daarvoor was hij onder meer vakbondsvoorzitter, oppositieleider en minister van Financiƫn. In al die functies gold hij als een man met groot gezag.

Kok was vooral een man van harmonie en overleg. De man van het klassieke poldermodel.

In 1986 volgde Kok Joop den Uyl op als PvdA-leider. Na een aantal jaren in de oppositie maakte hij van de partij weer een regeringspartij. Als minister van Financiƫn in het derde kabinet-Lubbers was hij verantwoordelijk voor bezuinigingen op de WAO, wat tot een crisis in de PvdA-leidde.

Aanzien

In 1994 werd Kok minister-president van het eerste kabinet zonder christen-democraten in driekwart eeuw. In zijn jaren als premier maakte de Nederlandse economie een krachtige groei door en nam de werkgelegenheid sterk toe. Kok persoonlijk bouwde een groot nationaal en internationaal aanzien op.

Hij maakte in 2002 zelf een eind aan zijn tweede kabinet, toen hij opstapte omdat hij de verantwoordelijkheid nam voor het drama in Srebrenica, zeven jaar eerder. Hij trok zich terug uit de politiek en had in de jaren daarna nog commissariaten bij onder meer ING en Shell.

Kamerlid en oud-minister Lilianne Ploumen, oud-partijvoorzitter Felix Rottenberg en oud-parlementair journalist Ferry Mingelen halen herinneringen op aan Wim Kok.