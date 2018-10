De uitzending van 20 oktober

Is de 'verzilverhypotheek' voor ouderen verstandig?

Rijk maar toch een lege bankrekening. Het klinkt tegenstrijdig, maar dat is wel de realiteit voor veel oudere Nederlanders. Hun geld zit vast in stenen: een afbetaald huis, terwijl het AOW of pensioen tekort schieten. Omdat hypotheekregels bij banken streng zijn, bieden steeds meer commerciële bedrijven constructies aan waardoor het huis te gelde kan worden gemaakt. Maar hoe verstandig is het om met dat soort bedrijven in zee te gaan?