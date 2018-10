De uitzending van 19 oktober

Niet bestaand plastic: de miljoenen industrie van recycling

In het Verenigd Koninkrijk is een groot fraudeonderzoek gestart naar de Britse recyclingindustrie. Britse bedrijven worden onder meer verdacht van het dumpen van plastic in rivieren en op zee. Ook wordt het afval via Nederland naar Oost-Azië verscheept, waar het niet of verkeerd wordt gerecycled. Dat meldt The Guardian.

Vanwege zorgen over vervuild plastic afval hebben afgelopen jaar China, Maleisië en Vietnam afval uit het Verenigd Koninkrijk geblokkeerd. Daardoor is de afvalstroom naar Turkije en Nederland fors toegenomen. In Nederland zou het plastic worden 'witgewassen' tot Nederlands plastic afval, waarna het alsnog naar Oost-Azië gaat, maar niet langer als Brits plastic.