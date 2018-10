Burgemeester Marcouch: Radicalisering bij sommigen zeer hardnekkig

"Radicalisering is niet altijd te keren, bij sommigen is het heel hardnekkig. Zoals bij de zeven terreurverdachten die zijn opgepakt. Maar we proberen het altijd", zegt Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. De zeven mannen die worden verdacht van het voorbereiden van een grote aanslag, woonden tot vorig jaar allemaal in of om zijn stad.

Bij de gemeente waren ze alle zeven in beeld. "We proberen in zo'n geval dan contact te houden, kijken of ze een beetje afkomen van dat gedachtegoed. Zo lang dat niet het geval is proberen we de concrontatie te zoeken. Dat doen we samen met politie, justitie, buurtbewoners en met ouders die zich zorgen maken."

Hij benadrukt dat de directe omgeving een belangrijke rol speelt. "Vooral als je jong bent, 12 of 13 jaar, dan ben je heel ontvankelijk voor bijvoorbeeld het salafistische gedachtegoed. Dan moet je als opvoeders, als omgeving praten, luisteren en ook corrigeren. Dat er iemand zegt: het is achterlijk wat jij denkt."

Marcouch spreekt uit ervaring: ook hij maakte op jonge leeftijd een radicaliseringsproces mee. "Wat mij destijds geholpen heeft, is goede mensen om me heen. Een oudere broer, een betrokken vader. En onderwijs, heel erg belangrijk. Dat maakt dat je er ongeschonden uit kunt komen. Maar dat lukt lang niet bij iedereen."