Bij HEMA ging het steeds minder over de rookworst, en meer over rendement

De winkel waar elke Nederlander komt

En dat terwijl het 'merk HEMA' juist zo belangrijk is, zegt Vermeulen. "HEMA is de winkel waar elke Nederlander komt, een beetje de nationale woonkamer. Veel meer dan bijvoorbeeld de Blokker of V&D. Het is niet heel goedkoop, maar ook niet heel luxe. Echt net ertussenin, en daar houden Nederlanders van."

In 1926, toen de winkel de eerste vestiging opende in de Amsterdamse Kalverstraat, was dat overigens heel anders. Bij de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam was alles namelijk te koop voor eenheidsprijzen (25 en 50 cent) en kreeg daardoor de stempel 'armeluiswinkel'. Rijkere Nederlanders wilden er niet gezien worden.

Naarmate de prijzen stegen, schudde de HEMA dat imago van zich af. In Nederland zijn inmiddels 541 winkels en ook in het buitenland (onder andere Duitsland, Frankrijk, Spanje en zelfs de Verenigde Arabische Emiraten) zijn vestigingen te vinden. In al die winkels samen komen wekelijks 6 miljoen klanten, zegt HEMA.